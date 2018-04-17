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Кассовые сборы фильмов Стивена Спилберга перешли рубеж в 10 миллиардов долларов

Стивен Спилберг
21:20 Сегодня Телеграф
https://kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Общая сума кассовых сборов от фильмов Стивена Спилберга превышают 10 млрд долларов.

Успешный международный прокат фантастического фильма "Первому игроку приготовиться" позволил Стивену Спилбергу стать первым в истории кино режиссером, кинопроекты которого собрали более 10 миллиардов долларов. Об этом свидетельствует статистика, которую приводит портал Boxofficemojo.

Самым кассовым фильмом Спилберга был и остается "Парк Юрского периода", собравший около миллиарда долларов. Далее в порядке убывания расположились "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Инопланетянин", "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир" и "Война миров".

Все остальные участники рейтинга самых успешных режиссеров значительно отстали от лидера. На втором месте на момент написания данной заметки находился Питер Джексон (6,5 миллиарда долларов), далее Майкл Бэй (6,4 миллиарда долларов), Джеймс Кэмерон (6,1 миллиарда долларов) и Дэвид Йэтс (5,3 миллиарда долларов).

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Все по теме:

Новости культуры, "Первому игроку приготовиться", Индиана Джонс и королевство хрустального черепа, Парк Юрского периода, Питер Джексон, Стивен Спилберг.
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