Опубликован полный состав жюри Каннского кинофестиваля

Организаторы 71 Международного каннского кинофестиваля огласили полный состав жюри конкурса в этом году. Как сообщается на сайте киносмотра, жюри включает в себя пять женщин и четырех мужчин, которые представляют семь национальностей с пяти континентов.

Председателем жюри в этом году стала актриса Кейт Бланшетт. Кроме нее, киносмотр будут оценивать французская актриса Леа Сейду, канадский режиссер Дени Вильнев, американская актриса Кристен Стюарт, французский режиссер Робер Гедигян, российский режиссер Андрей Звягинцев, китайский актер Чанг Чен, певица из Бурунди Хаджа Нин и американская сценаристка Ава Дюверней.

Ранее стриминговый сервис Netflix отказался показывать свои фильмы на Каннском кинофестивале из-за запрета на участие в конкурсе фильмам, которые не были показаны в прокате во Франции.