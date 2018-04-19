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В сети появился новый трейлер фильма "Мир Юрского периода" (Видео)

"Мир Юрского периода"
09:40 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Главный герой убеждает, что игры с генетикой могут привести к тому, что все мы превратимся в еду для динозавров.

Недавно в сети появился трейлер фильма "Мир Юрского периода 2", который объединит в себе сразу пять историй о динозаврах. А теперь на YouTube-канале обнародован финальный трейлер сиквела "Мира Юрского периода".

В видео Джефф Голдблюм с серьезным лицом пророчит человечеству статус кормовой базы для возрождающейся "цивилизации" гигантских ящеров. В том смысле, что не нужно играть с такой опасной вещью, как генетика.

Режиссер – Хуан Антонио Байона ("Голос монстра", "Страшные сказки"). Стивен Спилберг, только что достигший невиданных высот – сопродюсер. Наряду с Колином Треворроу, который поставил предыдущую часть и уже заявлен сценаристом-режиссером на третью, выходящую в 2021-м.

В ролях, помимо Голдблюма, – Крис "Звездный Лорд" Пратт, Брайс Даллас Ховард ("Сумерки. Сага. Затмение", "Терминатор: Да придет спаситель", "Человек-паук 3: Враг в отражении"), Джеральдин Чаплин ("Чаплин", "Доктор Живаго"), Тоби Джонс ("Гарри Поттер", "Голодные игры"), Джеймс Кромуэлл ("Зеленая миля", "Секреты Лос-Анджелеса").

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Новости культуры, Видео, Динозавры, Мир Юрского периода, Мир Юрского периода 3, Новый трейлер, Трейлер, Хуан Антонио Байона.
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