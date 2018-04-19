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На международном кинофестивале представят украинский анимационный сериал

Проект анимационного сериала "Тики"
15:05 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:Facebook

Новости культуры: Проект "Тики" впервые покажут на Ankara International Film Festival в Анкаре.

Стало известно о том, что украинский анимационный сериал "Тики" впервые будет представлен на 29-м международным кинофестивале в Анкаре – Ankara International Film Festival.

Фестиваль пройдет с 19 по 29 апреля. Ankara International Film Festival основан в 1988 и является одной из крупнейших площадок для встречи кинопрофессионалов со всего мира. Ежегодно фестиваль собирает ведущих филммейкеров, продюсеров и потенциальных инвесторов для поиска партнеров по совместному кинопроизводству.

Стоит отметить, что киноиндустрия Турции переживает свой подъем. Правительство страны активно вливает инвестиции в развитие отрасли и всячески способствует выходу турецкого кинематографа на международный рынок.

Количество кинотеатров в стране на начало 2017 года составляло 2356 экранов и их число стремительно растет (население страны – 79,5 млн. человек). В качестве примера, в Украине эта цифра составляет около 500 экранов при населении страны – 42,2 млн человек.

Презентация анимационного проекта состоится 22-23 апреля. "Тики" — анимационный сериал совместного производства студии Animagrad и FILM.UA Group о приключениях маленькой девочки и ее друзей. Вместе с главной героиней Тики на небольшой ферме живут ученый кот по имени Док, сторожевой пес Собак и просто кролик Зиги. На ферму регулярно проникает Мишка-шатун Бо — любопытный и шкодливый медвежонок, обитающий в близлежащем лесу. Он устраивает Тики и ее друзьям мелкие пакости и веселые розыгрыши, а жители фермы отвечают ему тем же.

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Новости культуры, Анимационный сериал, Кинофестиваль, Проект, Тики, Украинский сериал.
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