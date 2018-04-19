Вышел финальный трейлер сиквела "Дэдпула" (Видео)

Студия 20th Century Fox представила финальный трейлер фильма "Дэдпул 2", который станет продолжением истории болтливого наемника Уэйда Уилсона. Ролик, который был опубликован на канале студии на YouTube, рассказывает о том, как Дэдпул собирает команду супергероев, которая будет противостоять злодею Кейблу. В команду супергероев вошли герои-мутанты Домино, Колосс и Сверхзвуковая Боеголовка. "Дэдпул" повествует о наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен. Премьера картины запланирована на 18 мая 2018 года.