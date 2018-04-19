В Сети появился трейлер фильма "Анон" (Видео)

В сети появился трейлер фильма-антиутопии "Анон", главные роли в котором сыграли Аманда Сейфрид и Клайв Оуэн. Ролик показывает будущее, в котором отсутствует понятия частной жизни, а каждый шаг человека контролируется государством с помощью специально созданной базы данных, в которой отражаются все действия личности. Режиссером картины выступил Эндрю Никкол, известный по работе над фильмом "Гаттака". Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры… Кроме Сейфрид и Оэуна, в фильме снялись Колм Фиор, Соня Уолгер и другие.