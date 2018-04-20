"Агент 007": выбраны лучшие актрисы

Недавно критики назвали актера Дэниела Крэйга самым некрасивым из всех Бондов. А теперь американский глянец для мужчин Maxim назвал 10 лучших актрис на роль женщины-Бонда.

Ведь в Голливуде активно обсуждают идею снять женскую версию Джеймса Бонда. Отметим, что в 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет главного экранного шпиона Британии. Один из главных претендентов на роль Бонда, британский актер Идрис Эльба в январском интервью изданию Variety отметил, что было бы неплохо сделать нового Бонда женщиной.

Его идея настолько понравилась редакции журнала Maxim, что они решили создать "фановый" рейтинг актрис, которые, по их мнению, идеально подходят на роль женщины-Бонда. Список был опубликован на официальном сайте издания без ранжирования и включил в себя актрис разных национальностей и разного возраста.

Список актрис на роль "агента 007" от Maxim: