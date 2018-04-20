Украинский фильм "Донбасс" покажут на Каннском кинофестивале

Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, и о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.

Съемки ленты проходили зимой в Кривом Роге, сообщает пресс-служба кинокомпании Arthouse Traffic.

Стоит добавить, что "Донбасс" создавался командами из нескольких стран: Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценаристом и режиссером фильма выступил Сергей Лозница, оператор – Олег Муту, художник-постановщик – Кирилл Шувалов. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Я счастлив, что смогу поделиться фильмом с самой требовательной публикой – жюри и зрителями фестиваля в Каннах. Для меня очень важно обратить внимание создателей и политиков на проблему Донбасса.

Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе; речь идет о человечестве и цивилизации в целом и о каждом из нас", – прокомментировал Сергей Лозница.

Выход фильма в украинский прокат запланирован на 2018 год.