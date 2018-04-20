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Украинский фильм "Донбасс" покажут на Каннском кинофестивале

Украинский фильм "Донбасс"
10:54 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Украинский фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы станет фильмом открытия официальной программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины, и о жизни людей, вынужденных приспосабливаться к новым условиям существования.

Съемки ленты проходили зимой в Кривом Роге, сообщает пресс-служба кинокомпании Arthouse Traffic.

Стоит добавить, что "Донбасс" создавался командами из нескольких стран: Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценаристом и режиссером фильма выступил Сергей Лозница, оператор – Олег Муту, художник-постановщик – Кирилл Шувалов. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Я счастлив, что смогу поделиться фильмом с самой требовательной публикой – жюри и зрителями фестиваля в Каннах. Для меня очень важно обратить внимание создателей и политиков на проблему Донбасса.

Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе; речь идет о человечестве и цивилизации в целом и о каждом из нас", – прокомментировал Сергей Лозница.

Выход фильма в украинский прокат запланирован на 2018 год.

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Новости культуры, Донбасс, Каннский кинофестиваль, Каннский фестиваль 2018, Сергей Лозница, Украинский фильм.
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