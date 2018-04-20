"Человек, который убил Дон Кихота" покажут на закрытии Каннского кинофестиваля

Фильмом закрытия 71 Международного каннского кинофестиваля станет картина "Человек, который убил Дон Кихота", над создание которой режиссер Терри Гиллиам работал почти 20 лет.

Фильм будет показан 19 мая после церемонии закрытия фестиваля и в тот же день представлен на французском языке.

Картина рассказывает о режиссере Тоби Гроссини, который в студенческие годы снял ролик о Дон Кихоте, а спустя годы вернулся в испанскую деревушку, где проходили съемки.

В фильме снялись Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко и Росси де Пальма.

Кроме того, организаторы фестиваля также огласили дополнительный список из фильмов, которые будут показаны на фестивале. Среди них фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы. Показ фильма запланирован на 9 мая.

"Человек, который убил Дон Кихота", является одним из самых долгоиграющих проектов в кинематографе. Работа над картиной началась еще в 2000 году, но съемочная группа столкнулась со множеством проблем, о чем в 2002 году был снят документальный фильм "Затерянные в Ла-Манче".

Съемки нового варианта должны были начаться в октябре 2016 года, но за день до старта работу вновь пришлось отложить.

Позже у Гиллиама возник конфликт с продюсером Паоло Бранко, который обещал финансировать фильм в обмен на авторские права. Бранко заявляет, что фильм не выйдет без его разрешения, а Гиллиам утверждает, что у продюсера нет прав на картину, поскольку он не выполнил свои обязательства и не нашел деньги на ее производство.

Гиллиам подал в суд на Бранко, решение об авторских правах будет вынесено не ранее июня 2018 года.