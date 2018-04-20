"Мстители 3" могут стать рекордсменом по бюджету

Супергеройская лента "Мстители: Война бесконечности" – одна из самых ожидаемых кинопремьер апреля. И создатели подогревают интригу, публикуя трейлеры и всяческие арты.

До премьеры блокбастера остаются считанные дни и эксперты уже составляют прогнозы на то, сколько сотен миллионов долларов супергеройский блокбастер заработает в прокате, и как раз благодаря экспертам выяснилось, что как минимум один рекорд у "Мстителей 3" уже есть – фильм, похоже, стал самым дорогим (с точки зрения затрат на съемки) в истории кино.

Как сообщают эксперты MovieWeb, бюджет "Мстителей: Война бесконечности" составил почти 400 миллионов долларов. До сих пор титул принадлежал блокбастеру "Пираты Карибского моря: На странных берегах" с рекордным бюджетом в 378,5 миллионов долларов (с учетом расходов на рекламу).

Однако, Marvel бюджеты своих фильмов не раскрывает, так что вряд ли мы узнаем точно, сколько же именно потратили на съемки "Войны бесконечности".

Что же касается кассовых сборов, то эксперты считают, что в первые выходные проката только в США "Мстители 3" соберут 235-255 миллионов долларов, а по итогам проката фильм может войти в тройку самых кассовых в истории. С "Аватаром" и его сборами в 2,7 миллиарда долларов "Мстителям", конечно, не потягаться, но вот потеснить с третьего места "Звездные войны: Пробуждение силы" (2,068 млрд.), по мнению экспертов, блокбастер вполне способен.