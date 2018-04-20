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"Дом, который построил Джек" покажут в Каннах (Видео)

"Дом, который построил Джек"
15:52 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: Кинолента повествует о серийном убийце и освещает события, происходящие с главным героем и его жертвами на протяжении долгих двенадцати лет.

Скандально известный датский режиссер Ларс фон Триер снова получил возможность отправиться на Каннский кинофестиваль и представить свою новую загадочную работу "Дом, который построил Джек". Фильм будет показан вне основной конкурсной программы.

Кинолента повествует о серийном убийце и освещает события, происходящие с главным героем и его жертвами на протяжении долгих двенадцати лет. По мнению самого фон Триера, основной посыл его новой картины таков: жизнь жестока и бездушна.

В фильме снялись: Бруно Ганц, Ума Турман, Райли Кио, Мэтт Диллон, Шиван Фэллон и датская звезда Софи Гробель ("Фортитьюд", "Убийство", "Настанет день").

Напомним, датский режиссер Ларс фон Триер известен своими нестандартными взглядами на жизнь и кино, неоднократно попадал в различные скандалы. Его фильмы считаются одними из лучших, но также и одним из самых скандальных.

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