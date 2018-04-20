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Фильмы Спилберга собрали в прокате более $10 миллиардов

Стивен Спилберг
17:05 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru

Новости культуры: Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы в мировом прокате собрали в сумме более $10 миллиардов.

Такой вывод следует из подсчетов сайта Box Office Mojo: с учетом инфляции фильмы Спилберга в совокупности принесли создателям около $10,2 миллиарда.

В списке самых кассовых работ режиссера – "Инопланетянин", "Челюсти", "Парк Юрского периода" и "Индиана Джонс". Преодолеть отметку в 10 миллиардов долларов Спилбергу помогла его последняя картина - "Первому игроку приготовиться" по роману американского писателя и сценариста Эрнеста Клайна: на данный момент она заработала в прокате уже почти 115 миллионов долларов.

В рейтинге режиссеров, чьи фильмы стали максимально успешными по кассовым сборам, вслед за Спилбергом идут Питер Джексон (6,5 миллиарда долларов), Майкл Бэй (6,4 миллиарда долларов) и Джеймс Кэмерон (6,1 миллиарда долларов).

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Новости культуры, $10 миллиардов, Альманах 2018, Прокат, Режиссер, Стивен Спилберг, Фильмы.
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