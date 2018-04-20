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В Украине завершили съемки комедии "Благородные бродяги" (Видео)

Благородные бродяги
17:20 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Кинокомпания "Ганзафильм" представила Государственному агентству по вопросам кино завершенную музыкальную комедию "Благородные бродяги".

"Это комедия с прекрасным актерским составом, яркой музыкой, динамичным сюжетом, внимательным отношением режиссера к мельчайшим деталям и непревзойденным львовским говором", - прокомментировал председатель Госкино Филипп Ильенко.

Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года. Официальным дистрибьютором является компания Ukrainian Film Distribution.

Режиссер картины - Александр Березань, продюсер - Дмитрий Кравченко. Сценарий написали Тарас Боровок и Дмитрий Наумов. В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов.

Съемки проходили во Львове в августе-октябре 2017 года.

Специально для фильма музыканты легендарной группы "Братья Гадюкины" сделали новую аранжировку известной песни "Тільку ві Львові".

Проект стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино и получил 18 млн 582 тыс. грн государственного финансирования (50% от общей стоимости производства ленты).

События фильма "Благородные бродяги" происходят во Львове в 1938-1939 годах. Это история о львовских батярах Боде и Миреке, которые живут под лозунгом: "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, но остаются при этом положительными героями. Неожиданно для себя они становятся опекунами молодой красавицы, и их приключения набирают новые обороты.

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Новости культуры, Благородные бродяги, Госкино, Кино, Комедия, Трейлер, Фильм.
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