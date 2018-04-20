Эмилия Кларк показала первое видео со съемок "Игры престолов" 8 сезона

Хотя в видеоролике в Instagram Кларк нет так много информации, как бы этого хотели фанаты сериала, потому что большинство актеров и сценарий скрыли "спойлеры" с помощью редакторов, однако точно известно одно – актриса Эмилия призвала сторонников ленты сделать пожертвование в фонд медсестер Королевского колледжа . Один из них сможет поужинать с Матерью драконов и побывать на съемках "Игры престолов".

Среди небольшой закулисной экскурсии по месту съемок также на несколько секунду появился киноактер Кит Харингтон, который исполняет знаменитую роль Джона Сноу. Пара главных героев была загримированна и одета в стилизованные костюмы из "Игры престолов".