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Эмилия Кларк показала первое видео со съемок "Игры престолов" 8 сезона

Эмилия Кларк в роли Дейнерис Таргариен
22:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Голливудская киноактриса Эмилия Кларк, которую фанаты фэнтезийного сериала "Игра престолов" знают как Дейнерис Таргариен, решила показать рабочий съемочный процесс долгожданного 8 сезона ради благотворительности.

Хотя в видеоролике в Instagram Кларк нет так много информации, как бы этого хотели фанаты сериала, потому что большинство актеров и сценарий скрыли "спойлеры" с помощью редакторов, однако точно известно одно – актриса Эмилия призвала сторонников ленты сделать пожертвование в фонд медсестер Королевского колледжа . Один из них сможет поужинать с Матерью драконов и побывать на съемках "Игры престолов".

Среди небольшой закулисной экскурсии по месту съемок также на несколько секунду появился киноактер Кит Харингтон, который исполняет знаменитую роль Джона Сноу. Пара главных героев была загримированна и одета в стилизованные костюмы из "Игры престолов".

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Все по теме:

Новости культуры, 8 сезон, Instagram, Видео, Дейнерис Таргариен, Игры престолов, Первое видео, Сериал, Съемки, Эмилия Кларк.
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