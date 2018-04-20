Николас Кейдж сделал важное заявление относительно своей карьеры

54-летний Кейдж, известный своими ролями в "Угнать за 60 секунд" и "Призрачный гонщик", недолго планирует выполнять звездные роли в фильмах, так как хочет посвятить свое ближайшее будущее режиссированию и продюсерскому делу.

Что касается производственной и режиссерской работы, я буду "в игре". Моя компания "Saturn Film" стоит за всеми моими фильмами, но руководство - это то, чем я буду заниматься в будущем. Я буду сниматься в кино все три-четыре года, а затем сосредоточусь на руководстве, – неожиданно заявил Николас Кейдж.

Актер добавил, что у него есть достаточно причин, чтобы не иметь желания работать перед камерой.

"Одна из них, если быть откровенно честным, я могу несколько самоуничтожиться, если не сосредоточусь на своей работе" – откровенно подчеркнул Кейдж.

Но в то же время Николас подтвердил, что хоть он и настроен заниматься только производством фильмов, его любовь к кинематографу еще не исчезла.