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Николас Кейдж сделал важное заявление относительно своей карьеры

Николас Кейдж
19:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости культуры: Голливудский киноактер и любимец миллионов Николас Кейдж заявил, что будет работать актером еще три или четыре года, а потом сосредоточится на производстве фильмов.

54-летний Кейдж, известный своими ролями в "Угнать за 60 секунд" и "Призрачный гонщик", недолго планирует выполнять звездные роли в фильмах, так как хочет посвятить свое ближайшее будущее режиссированию и продюсерскому делу.

Что касается производственной и режиссерской работы, я буду "в игре". Моя компания "Saturn Film" стоит за всеми моими фильмами, но руководство - это то, чем я буду заниматься в будущем. Я буду сниматься в кино все три-четыре года, а затем сосредоточусь на руководстве, – неожиданно заявил Николас Кейдж.

Актер добавил, что у него есть достаточно причин, чтобы не иметь желания работать перед камерой.

"Одна из них, если быть откровенно честным, я могу несколько самоуничтожиться, если не сосредоточусь на своей работе" – откровенно подчеркнул Кейдж.

Но в то же время Николас подтвердил, что хоть он и настроен заниматься только производством фильмов, его любовь к кинематографу еще не исчезла.

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Новости культуры, Актер, Знаменитость, Карьера, Кино, Николас Кейдж, Произведение фильмов, Фильмы.
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