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Такси 5: сюжет и трейлеры новой части легендарной комедии (Видео)

Такси 5
17:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: 19 апреля в украинский прокат вышел фильм "Такси 5" – это продолжение культовой комедии о безумных водителях. Также в сети можно посмотреть два трейлера ленты.

Сюжет "Такси 5"

На дороги Марселя возвращается знаменитое белое Peugeot, в экипаже которого – племянник легендарного водителя Даниэля. Но он совсем не дотягивает до своего дяди и поэтому отсиживается на пассажирском сидении.

В городе орудует банда итальянских преступников. Он вместе с Сильвеном Маро должен поймать этих разбойников на сверхскоростных машинах.

Поможет ли легендарное такси Сильвену поймать итальянцев, и какие еще приключения ждут героев – смотрите в кино.

Смотрите трейлер "Такси 5":

Смотрите второй трейлер "Такси 5":

Режиссером новой части стал Франк Гастамбид, он исполнил и главную роль.

А вот главные герои первых четырех фильмов – таксист Даниэль (Сами Насери) и полицейский Эмильен (Фредерик Дифенталь) – в новой части не появятся.

Продюсер фильма – Люк Бессон, а сценарий написали Франк Гастамбид и Стефан Казанджян.

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