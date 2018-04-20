Такси 5: сюжет и трейлеры новой части легендарной комедии (Видео)
Новости культуры: 19 апреля в украинский прокат вышел фильм "Такси 5" – это продолжение культовой комедии о безумных водителях. Также в сети можно посмотреть два трейлера ленты.
Сюжет "Такси 5"
На дороги Марселя возвращается знаменитое белое Peugeot, в экипаже которого – племянник легендарного водителя Даниэля. Но он совсем не дотягивает до своего дяди и поэтому отсиживается на пассажирском сидении.
В городе орудует банда итальянских преступников. Он вместе с Сильвеном Маро должен поймать этих разбойников на сверхскоростных машинах.
Поможет ли легендарное такси Сильвену поймать итальянцев, и какие еще приключения ждут героев – смотрите в кино.
Смотрите трейлер "Такси 5":
Смотрите второй трейлер "Такси 5":
Режиссером новой части стал Франк Гастамбид, он исполнил и главную роль.
А вот главные герои первых четырех фильмов – таксист Даниэль (Сами Насери) и полицейский Эмильен (Фредерик Дифенталь) – в новой части не появятся.
Продюсер фильма – Люк Бессон, а сценарий написали Франк Гастамбид и Стефан Казанджян.