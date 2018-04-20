"Золота Дзиґа": полный список победителей

В пятницу, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа".

К прошлогоднему перечню номинаций добавились еще 4 категории – "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер" и премия "Выбор зрителя" (определяется путем голосования онлайн). В этом году Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" вручается в 18 номинациях.

Победители второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа":

"Лучшим художником по гриму" стала Лилиана Хома за фильм "Киборги";

"Лучший художник по костюмам" – Светлана Симонович за фильм "Червоный";

"Лучший звукорежиссер" - Сергей Степанский за фильм "Стримголов";

"Лучший короткометражный игровой фильм" – фильм "Выпуск'97", Павел Остриков;

"Лучший художник-постановщик" - Шевкет Сейдаметов за фильм "Киборги";

"Лучший композитор" - Никита Моисеев ("Стримголов");

"Лучший актер второго плана" - Виктор Жданов ( "Киборги");

"Лучшая актриса второго плана" - Нина Набока ( "Припутни");

"Лучший анимационный фильм" - "Причинна", реж. Андрей Щербак;

"Лучший сценарист" - Наталия Ворожбит ( "Киборги");

"Лучший оператор-постановщик" - Валентин Васянович ( "Уровень черного").

"Лучший документальный фильм" - "Дом "Слово", реж. Тарас Томенко.

"Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино - Вячеслав Криштофович. (Дополняется)

Отметим, что за победу в номинации "Лучший фильм" боролось пять фильмов. Всего в этом году было подано 77 полнометражных и короткометражных фильмов. Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных.