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"Золота Дзиґа": полный список победителей
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"Золота Дзиґа": полный список победителей

Золота Дзиґа
20:52 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В этом году Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" вручается в 18 номинациях.

В пятницу, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа".

К прошлогоднему перечню номинаций добавились еще 4 категории – "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер" и премия "Выбор зрителя" (определяется путем голосования онлайн). В этом году Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" вручается в 18 номинациях.

 

Победители второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа":

"Лучшим художником по гриму" стала Лилиана Хома за фильм "Киборги";

"Лучший художник по костюмам" – Светлана Симонович за фильм "Червоный";

"Лучший звукорежиссер" - Сергей Степанский за фильм "Стримголов";

"Лучший короткометражный игровой фильм" – фильм "Выпуск'97", Павел Остриков;

"Лучший художник-постановщик" - Шевкет Сейдаметов за фильм "Киборги";

"Лучший композитор" - Никита Моисеев ("Стримголов");

"Лучший актер второго плана" - Виктор Жданов ( "Киборги");

"Лучшая актриса второго плана" - Нина Набока ( "Припутни");

"Лучший анимационный фильм" - "Причинна", реж. Андрей Щербак;

"Лучший сценарист" - Наталия Ворожбит ( "Киборги");

"Лучший оператор-постановщик" - Валентин Васянович ( "Уровень черного").

"Лучший документальный фильм" - "Дом "Слово", реж. Тарас Томенко.

"Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино - Вячеслав Криштофович. (Дополняется) 

Отметим, что за победу в номинации "Лучший фильм" боролось пять фильмов. Всего в этом году было подано 77 полнометражных и короткометражных фильмов. Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных.

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Все по теме:

Новости культуры, Альманах 2018, Золота дзиґа, Золота Дзиґа 2018, Кинопремия, Конкурс, Победитель, Список победителей, Украина.
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