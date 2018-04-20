"Золота Дзиґа": полный список победителей
Новости культуры: В этом году Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" вручается в 18 номинациях.
В пятницу, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа".
К прошлогоднему перечню номинаций добавились еще 4 категории – "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер" и премия "Выбор зрителя" (определяется путем голосования онлайн). В этом году Национальная кинопремия "Золота Дзиґа" вручается в 18 номинациях.
Победители второй национальной кинопремии "Золота Дзиґа":
"Лучшим художником по гриму" стала Лилиана Хома за фильм "Киборги";
"Лучший художник по костюмам" – Светлана Симонович за фильм "Червоный";
"Лучший звукорежиссер" - Сергей Степанский за фильм "Стримголов";
"Лучший короткометражный игровой фильм" – фильм "Выпуск'97", Павел Остриков;
"Лучший художник-постановщик" - Шевкет Сейдаметов за фильм "Киборги";
"Лучший композитор" - Никита Моисеев ("Стримголов");
"Лучший актер второго плана" - Виктор Жданов ( "Киборги");
"Лучшая актриса второго плана" - Нина Набока ( "Припутни");
"Лучший анимационный фильм" - "Причинна", реж. Андрей Щербак;
"Лучший сценарист" - Наталия Ворожбит ( "Киборги");
"Лучший оператор-постановщик" - Валентин Васянович ( "Уровень черного").
"Лучший документальный фильм" - "Дом "Слово", реж. Тарас Томенко.
"Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино - Вячеслав Криштофович. (Дополняется)
Отметим, что за победу в номинации "Лучший фильм" боролось пять фильмов. Всего в этом году было подано 77 полнометражных и короткометражных фильмов. Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных.