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Брэд Питт станет режиссером фильма о Вайнштейне

Брэд Питт
22:15 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
beztabu.net

Новости культуры: Голливудский актер Брэд Питт снимет фильм, в центре которого окажется дело продюсера Харви Вайнштейна о сексуальном домагательстве.

Американские киностудии Annapurna и принадлежащая Брэду Питту Plan B объединятся, чтобы снять фильм о том, как журналисты The New York Times раскрыли дело известного продюсера Харви Вайнштейна, который домогался актрис и других работниц киноиндустрии.

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Спикер Annapurna Эшли Момтахени сообщает о том, что главным героем будет не Вайнштейн. Сюжет картины расскажет о том, как проходило журналистское расследование. Стиль рассказа истории напомнит картину "В центре внимания" о расследовании журналистов Boston Globe, которая в 2015 году получила "Оскар".

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Отметим, что ранее Брэд Питт заявлял о том, что собирается уйти из кино и податься в архитектуру. Однако, судя по грандиозным планам, Брэд все-таки решил не менять привычную сферу деятельности.

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Все по теме:

Новости культуры, Annapurna, Plan B, Брэд Питт, Сексуальные домагательства, Фильм, Харви Вайнштейн.
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