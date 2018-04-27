Брэд Питт станет режиссером фильма о Вайнштейне

Американские киностудии Annapurna и принадлежащая Брэду Питту Plan B объединятся, чтобы снять фильм о том, как журналисты The New York Times раскрыли дело известного продюсера Харви Вайнштейна, который домогался актрис и других работниц киноиндустрии.

Спикер Annapurna Эшли Момтахени сообщает о том, что главным героем будет не Вайнштейн. Сюжет картины расскажет о том, как проходило журналистское расследование. Стиль рассказа истории напомнит картину "В центре внимания" о расследовании журналистов Boston Globe, которая в 2015 году получила "Оскар".

Отметим, что ранее Брэд Питт заявлял о том, что собирается уйти из кино и податься в архитектуру. Однако, судя по грандиозным планам, Брэд все-таки решил не менять привычную сферу деятельности.