DZIDZIO представил трейлер своего нового фильма (Видео)

Известный украинский музыкант DZIDZIO представил тизер к своему новому фильму "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ", премьера которого состоится осенью этого года. Команда DZIDZIOFILM во главе с популярным артистом Михаилом Хомой (DZIDZIO) планируют выпустить свою новую комедию "DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ" 25 октября этого года. На официальном Youtube-канале певца появился первый тизер к собственной ленте. "DZIDZIO, в душе - большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один малюсенький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело DZIDZIO должен решить первый раз и очень осторожно", - описывают фильм создатели. Фанаты очень обрадовались этой новости, отметив, что они с нетерпением ждут ленты. Также, большинство поклонников поинтересовалось у музыканта на счет продолжения его первого фильма "#DZIDZIO Контрабас": "Ваау я обов'язково подивлюсь цей фільм, а контрабас 2 коли буде?", "А буде 2 «частина дзідзо кантрабас»?", "Аж у жовтні? так довго чекати ... давайте з травня".