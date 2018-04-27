Одесский кинофестиваль 2018: представлен официальный постер

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля."Сочетание разнообразных видов искусства через кино и сплочение вокруг них - именно такую идею воплотил арт-дуэт братьев-близнецов Ивана и Василия Костенко, основателей BRATY Art Studio, которые стали авторами официального имиджа 9-го ОМКФ", - говорится в сообщении.

По словам авторов постера, сочетание разнообразных видов искусства через кино и сплочение вокруг них - именно такую идею они воплотили.

"Постер для ОМКФ-2018 - это своеобразная аллюзия на фреску Микеланджело "Сотворение Адама". Замысел Микеланджело - несовместимость человеческого и божественного, поэтому руки на фреске не касаются друг друга. Однако у нас руки тесно сплетены, объединенные так же, как кино сочетает в себе все виды искусства и как кинофестиваль объединяет всех вокруг себя", - отмечают Иван и Василий Костенко.

Василий и Иван Костенко учредили бренд BRATY Art Studio в 2011 году. Уже четвертый год подряд они становятся авторами официального постера Одесского кинофестиваля. Свои работы тандем создает в технике коллажа, используя при этом фотографии, журнальные вырезки, акварели и другие компоненты.