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Джонни Депп не пришел на презентацию фильма из-за бывшей жены

Джонни Депп
01:24 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
beztabu.net
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Пара решила расстаться в мае 2016 года, вскоре после обнародования этой информации Эмбер рассказала, что Джонни Депп неоднократно поднимал на нее руку.

Известный голливудский актер Джонни Депп не пришел на грандиозную ежегодную презентацию фильмов CinemaCon из-за того, что на мероприятии присутствовала его бывшая жена Эмбер Херд.

В ходе презентации успешный актер Джонни Депп должен был представить фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", в котором он сыграл главного злодея.

The Sun сообщает о том, что все актеры второй части франшизы "Фантастических тварей", в рамках презентации киностудии Warner Bros., должны были появиться на сцене. Среди других актеров была и бывшая жена Деппа Эмбер Херд, которая представляла фильм "Аквамен".

Инсайдер поделился с изданием информацией о том, что Джонни Депп не появился на презентации не просто так. Причиной того, что актер пропустил масштабную церемонию стало нежелание видеться с экс-супругой.

"Чтобы избежать неловкой встречи с Эмбер", - говорит источник.

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Новости культуры, CinemaCon, Warner Bros., Джонни Депп, Эмбер Херд.
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