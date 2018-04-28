Джонни Депп не пришел на презентацию фильма из-за бывшей жены

Известный голливудский актер Джонни Депп не пришел на грандиозную ежегодную презентацию фильмов CinemaCon из-за того, что на мероприятии присутствовала его бывшая жена Эмбер Херд.

В ходе презентации успешный актер Джонни Депп должен был представить фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", в котором он сыграл главного злодея.

The Sun сообщает о том, что все актеры второй части франшизы "Фантастических тварей", в рамках презентации киностудии Warner Bros., должны были появиться на сцене. Среди других актеров была и бывшая жена Деппа Эмбер Херд, которая представляла фильм "Аквамен".

Инсайдер поделился с изданием информацией о том, что Джонни Депп не появился на презентации не просто так. Причиной того, что актер пропустил масштабную церемонию стало нежелание видеться с экс-супругой.

"Чтобы избежать неловкой встречи с Эмбер", - говорит источник.