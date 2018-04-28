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В Польше снимают фильм о Голодоморе

Фильм "Гарет Джонс"
18:59 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: На юге Польши в городах Катовице, Домброва-Гурнича, Сосновец и окрестностях продолжаются съемки фильма о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс", режиссером которого является Агнешка Холланд.

Во время пресс-конференции в Катовице Холланд подчеркнула, что Голодомор оставил очень глубокую рану в сознании украинского народа и эту трагедию можно сопоставить с Холокостом евреев в годы Второй мировой войны.

"Кроме Украины, люди долго не знали об этом голоде, а в самой Украине об этом нельзя было говорить. Эта память где-то замерла в людях", - отметила Холланд.

Всего в Силезском воеводстве на юге Польши съемки продлятся 13 дней. В них в массовых сценах примут участие до 500 человек. Места и дома этого горного региона Польши в фильме заменят Москву, Мюнхен, Нью-Йорк, а также украинский Донбасс.

Съемки фильма уже состоялись в Украине. Кроме юга Польши, они также пройдут в польских Варшаве, Калише и завершатся в Шотландии.

В фильме снимаются известные британские актеры Джеймс Нортон (в роли Гарета Джонса), Ванесса Кирби (в роли Ады Брукс), Петер Сарсгаард (Уолтер Дюранти). Россиян в фильме частично играют польские актеры Михалина Ольшанская, Беата Позняк и Кшиштоф Печинский.

"Гарет Джонс" - это история известного британского журналиста-расследователя, который, несмотря на смертельную опасность, отправился в Советскую Украину, чтобы разоблачить и донести до мирового сообщества всю правду о трагедии Голодомора. Общий бюджет ленты совместного производства Украины (Kinorob), Польши (Film Produkcja) и Великобритании (Crab Apple Film) составляет порядка 10 млн долларов (262 200 000 грн), из них почти 26 миллионов гривень выделяет Госкино Украины. Премьера фильма состоится в начале 2019 года.

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Новости культуры, Агнешка Холланд, Гарет Джонс, Голодомор, Польша, Фильм, Фильм о Голодоморе.
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