Джуд Лоу подписался на психологический триллер "Гнездо"

На горизонте появился еще один любопытный проект под названием «The Nest» («Гнездо»), главные роли в котором исполнят Джуд Лоу и звезда сериалов «Фарго» и «Оставленные» Кэрри Кун, сообщает Empire.

В режиссерском кресле находится Шон Дуркин, известный по независимым фильмам «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Джеймс Уайт». Он же написал сценарий.

Жанр фильма описывается как смесь семейной драмы и психологического триллера. Джуд Лоу сыграет Рори — честолюбивого британского предпринимателя, который привозит свою американскую жену (Кэрри Кун) и детей в Англию, чтобы начать там охоту за новыми бизнес-возможностями.

Применяя уклад пригородной Америки для Британии 1980-х годов, они обосновываются в английском поместье и живут, что называется, не по средствам. Изолированные от общества, супруги начинают копаться в себе и двигаться по пути очевидного саморазрушения. И оба не уверены, что их отношения смогут выжить.

Финансово фильм поддерживают FilmNation Entertainment и BBC Films. Дистрибьюторские права будут продаваться на предстоящем кинорынке в рамках Каннского фестиваля.

Кэрри Кун сейчас можно слышать в фильме «Мстители: Война бесконечности» (если, конечно, смотреть их в оригинале), где она озвучила злодейку Проксиму Полуночную, одну из дочерей Таноса. А Джуд Лоу осенью появится в образе Альбуса Дамблдора в фильме «Фантастические звери: Преступления Гриндевальда».