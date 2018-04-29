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Джуд Лоу подписался на психологический триллер "Гнездо"

Джуд Лоу и Кэрри Кун
04:55 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: Твиттер

Новости культуры: Джуд Лоу будет играть роль честолюбивого британского предпринимателя.

На горизонте появился еще один любопытный проект под названием «The Nest» («Гнездо»), главные роли в котором исполнят Джуд Лоу и звезда сериалов «Фарго» и «Оставленные» Кэрри Кун, сообщает Empire.

В режиссерском кресле находится Шон Дуркин, известный по независимым фильмам «Марта, Марси Мэй, Марлен» и «Джеймс Уайт». Он же написал сценарий.

Жанр фильма описывается как смесь семейной драмы и психологического триллера. Джуд Лоу сыграет Рори — честолюбивого британского предпринимателя, который привозит свою американскую жену (Кэрри Кун) и детей в Англию, чтобы начать там охоту за новыми бизнес-возможностями.

Применяя уклад пригородной Америки для Британии 1980-х годов, они обосновываются в английском поместье и живут, что называется, не по средствам. Изолированные от общества, супруги начинают копаться в себе и двигаться по пути очевидного саморазрушения. И оба не уверены, что их отношения смогут выжить.

Финансово фильм поддерживают FilmNation Entertainment и BBC Films. Дистрибьюторские права будут продаваться на предстоящем кинорынке в рамках Каннского фестиваля.

Кэрри Кун сейчас можно слышать в фильме «Мстители: Война бесконечности» (если, конечно, смотреть их в оригинале), где она озвучила злодейку Проксиму Полуночную, одну из дочерей Таноса. А Джуд Лоу осенью появится в образе Альбуса Дамблдора в фильме «Фантастические звери: Преступления Гриндевальда».

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Все по теме:

Новости культуры, Гнездо, Джуд Лоу, Звезды, Кино, Кэрри Кун, Шон Дуркин.
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