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Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер

Майкл Андерсон
14:20 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Знаменитый режиссер Майкл Андерсон умер в 98 лет.

В Канаде в возрасте 98 лет скончался британский режиссер Майкл Андерсон. Он умер у себя дома от болезни сердца. Майкл Андерсон родился 30 января 1920 года в Лондоне в семье актеров - Лоренса и Беатрис Андерсонов. Свою карьеру в мире кино Андерсон начал в 1930-х годах в качестве актера. Через некоторое время он переквалифицировался в режиссера.

За свою карьеру кинематографист снял более 40 фильмов. Среди его работ - "Бегство Логана", "Молодая Екатерина", "Смерть среди айсбергов", "Разрушители плотин", "Береговая линия", "Дом у стрелы" и другие.

А наибольшую известность ему принес фильм "Вокруг света за 80 дней" 1956 года. Картина была удостоена пяти премий "Оскар".

Майкл Андерсон был режиссером первой экранизации в 1956 году романа Джорджа Оруэлла "1984".

Андерсон был трижды женат. Его третей супругой была канадская актриса Адрианна Эллис. Они поженились в 1977 году и прожили вместе до самой смерти Майкла.

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