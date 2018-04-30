Бывают моменты, когда каждый из нас ощущает тучи над головой особенно остро.

Бывают моменты, когда каждый из нас ощущает тучи над головой особенно остро. В такие минуты не хватает капли радости, тепла и света, способного показать, что наш мир – не такое уж плохое место. К счастью, всегда можно посмотреть хороший фильм и забыть обо всех мелких неудачах. Сохранить Среди этих 20 кинокартин есть признанные шедевры и легкие развлекательные фильмы. Их объединяет одно: все они дарят желание жить и творить добро.