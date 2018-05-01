Кевин Спейси появится в новом фильме "Клуб молодых миллиардеров" (Видео)

Актера обвинили в сексуальных домогательствах и даже сняли последний сезон "Карточного домика" без него. Но в этом году на экраны выйдет новый фильм с его участием Голливудский актер Кевин Спейси, которого обвинили в сексуальных домогательствах, вернется на большие экраны в фильме "Клуб молодых миллиардеров". Римейк одноименной киноленты снял режиссер Джеймс Кокс. В центре сюжета группа молодых богатеньких парней из Лос-Анджелеса во главе с Джо Хантом. Они планируют добыть легких денег при помощи схемы Понци (Ponzi Scheme – инвестиционная схема, которая обеспечивает доход более ранним инвесторам за счет более поздних), но их план терпит фиаско, когда Хант и Питтман убивают одного из инвесторов – Рона Левина. В главных ролях: Джереми Ирвин ("Большие надежды"), Тэрон Дэвид Эджертон ("Kingsman: Секретная служба") и Энсел Эльгорт ("Виноваты звезды"). В фильме также принимает участие Кевин Спейси, который играет Рона Левина, инвестора, которого в итоге убивают. Картина должна выйти в мировой прокат уже в июле.