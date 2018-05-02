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Самые ожидаемые фильмы в мае (Видео)

Фильм "Анон"
11:00 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В прокат выходит сиквел "Дэдпула" и фильм о молодом Хане Соло.

Май приносит с собой не только тепло, несколько "длинных" выходных, походы на шашлыки и на огороды, но и премьеры фильмов, выхода которых фанаты ждали на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Самые ожидаемые киноновинки этого месяца.

"Терминал"

Премьера: 10 мая

Режиссер: Вон Стейн

В ролях: Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Майк Майерс, Макс Айронс, Декстер Флетчер, Ник Моран, Томас Тургус, Катарина Кэс, Джордан Данн

История двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание, за которое заказчик предлагает приличную сумму. Но киллеры встречает бойкую девушку Энни, которая оказывается не такой простой, как им показалось сначала.

"Анон"

Премьера: 10 мая

Режиссер: Эндрю Никкол

В ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сайфред, Колм Фиор, Соня Уолгер, Марк О'Брайэн, Джо Пинг, Иддо Голдберг, Себастьян Пижотт, Рэйчел Робертс, Этан Таварес

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

"Истерия"

Премьера: 10 мая

Режиссер: Джонни Мартин

В ролях: Майкл Мэннинг, Гриффин Фриман, Райан Пинкстон, Аугуст Роудс, Сет Остин, Линдсэй Бушмен

Чтобы пройти процедуру посвящения в студенты, парень должен пробраться в заброшенный дом и снять это все на камеру. Дом влечет дерзких студентов тем, что несколько лет назад в нем произошло массовое убийство. Однако когда парень не возвращается из своего "задания", друзья идут его искать. Но находят они только камеру на крыльце зловещего дома.

"Дэдпул 2"

Премьера: 17 мая

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Морена Баккарин, Райан Рейнольдс, Джош Бролин, Брианна Хилдебранд, ТиДжей Миллер, Зази Битц, Лесли Уггэмс, Стефан Капичич

Продолжение фильма, который рассказывает наемнике Уэйде Уилсоне, который стал побочным продуктом программы вооруженных сил под названием "Оружие Х", в результате чего приобрел невероятную силу, проворство и исцеляющий фактор, а вместе с тем был изуродован и морально истощен.

"Соло: Звездные войны. Истории"

Премьера: 24 мая

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Эмилия Кларк, Олден Эренрайк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Клинт Ховард, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Уорвик Дэвис, Йонас Суотамо

Фильм о начале приключений космического сорвиголовы Хана Соло и его постоянного спутника Чубакки. Напарников ожидает знакомство с карточным шулером из далекой галактики, Лэндо Калриссианом.

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Новости культуры, Ожидаемые фильмы в мае, Фильмы, Что посмотреть.
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