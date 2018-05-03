https://telegraf.com.ua/files/2018/05/d7bd07bfb16a5eac_848x477_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4042448-kak-sozdavalsya-novyiy-film-o-hane-solo-video.html
Как создавался новый фильм о Хане Соло (Видео)
10:24 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Стало доступно видео, которое поможет нам заглянуть во внутрь съемочного процесса фильма о Хане Соло.
Время подняться на борт Тысячелетнего Сокола и отправиться в путешествие по далекой-далекой галактике в компании самого обожаемого негодяя звездных систем! Провернув целую серию дерзких авантюр в мрачном и опасном криминальном мире, Хан Соло (Олден Эренрайк) встречает могучего Чубакку, своего будущего второго пилота, и пресловутого азартного игрока Лэндо Калриссиана (Дональд Гловер). Их совместное приключение положит начало истории самого маловероятного героя саги "Звездные войны".
Видео о съемке фильма:
Напомним, что релиз фильма запланирован на 25 мая 2018 года.
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