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Как создавался новый фильм о Хане Соло (Видео)

"Хан Соло. Звездные войны. Истории"
10:24 Сегодня Телеграф
www.multikino.com
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Стало доступно видео, которое поможет нам заглянуть во внутрь съемочного процесса фильма о Хане Соло.

Время подняться на борт Тысячелетнего Сокола и отправиться в путешествие по далекой-далекой галактике в компании самого обожаемого негодяя звездных систем! Провернув целую серию дерзких авантюр в мрачном и опасном криминальном мире, Хан Соло (Олден Эренрайк) встречает могучего Чубакку, своего будущего второго пилота, и пресловутого азартного игрока Лэндо Калриссиана (Дональд Гловер). Их совместное приключение положит начало истории самого маловероятного героя саги "Звездные войны".

Видео о съемке фильма: 

Напомним, что релиз фильма запланирован на 25 мая 2018 года.

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Все по теме:

Новости культуры, Звездные войны, Лэндо Калриссиан, Олден Эренрайк, Хан Соло, Чубакка.
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