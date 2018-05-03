Как создавался новый фильм о Хане Соло (Видео)

Время подняться на борт Тысячелетнего Сокола и отправиться в путешествие по далекой-далекой галактике в компании самого обожаемого негодяя звездных систем! Провернув целую серию дерзких авантюр в мрачном и опасном криминальном мире, Хан Соло (Олден Эренрайк) встречает могучего Чубакку, своего будущего второго пилота, и пресловутого азартного игрока Лэндо Калриссиана (Дональд Гловер). Их совместное приключение положит начало истории самого маловероятного героя саги "Звездные войны".

Видео о съемке фильма:

Напомним, что релиз фильма запланирован на 25 мая 2018 года.