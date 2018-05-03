Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на третий сезон
Новости культуры: В официальном twitter-аккаунте сериала сообщили о том, что HBO официально продлил "Мир Дикого Запада".
С учетом того, что первый сезон вышел в конце 2016, а второй — в конце апреля 2018 года, выхода первой серии третьего сезона вполне можно ожидать только в 2020 году (в лучшем случае — в конце 2019 года).
Телеканал HBO принял официальное решение о продлении сериала “Мир Дикого Запада” на третий сезон.
Initiate extreme excitement. #Westworld will return for Season 3. pic.twitter.com/HRbYuTOBiF
— HBO (@HBO) 1 мая 2018 г.
Сюжет сериала Westworld / "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Роботы должны развлекать посетителей, втягивая их в разнообразные миссии, однако после очередного обновления прошивки, призванного повысить реалистичность их поведения, отдельные роботы получают свободу действий и начинают действовать в собственных целях.
Напомним, 22 апреля на телеканале НВО стартовал второй сезон сериала.