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Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на третий сезон

"Мир Дикого Запада"
12:30 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В официальном twitter-аккаунте сериала сообщили о том, что HBO официально продлил "Мир Дикого Запада".

С учетом того, что первый сезон вышел в конце 2016, а второй — в конце апреля 2018 года, выхода первой серии третьего сезона вполне можно ожидать только в 2020 году (в лучшем случае — в конце 2019 года).

Телеканал HBO принял официальное решение о продлении сериала “Мир Дикого Запада” на третий сезон.

Сюжет сериала Westworld / "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фильме Майкла Крайтона о парке развлечений будущего, населенного роботами, которых практически невозможно отличить внешне от реальных людей. Роботы должны развлекать посетителей, втягивая их в разнообразные миссии, однако после очередного обновления прошивки, призванного повысить реалистичность их поведения, отдельные роботы получают свободу действий и начинают действовать в собственных целях.

Напомним, 22 апреля на телеканале НВО стартовал второй сезон сериала.

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Новости культуры, Мир Дикого Запада, Новые сериалы, Сериал "Мир Дикого Запада", Сериалы.
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