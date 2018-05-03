Фильм "Мстители" бьют рекорды по прокатам

Новый фильм студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" продолжает бить рекорды в прокате. За первую неделю в прокате в США картина собрала 305, 9 миллионов долларов. За первый же уик-энд в домашнем прокате фильм заработал 258 миллионов долларов, показав самый успешный старт за всю историю. Мировые же кассовые сборы новых "Мстителей" за первую неделю достигли отметки в 808,4 миллиона долларов.

Стоит отметить, что подобные кассовые сборы позволяют фильму обойти итоговые показатели таких фильмов, как "Дэдпул" (783,1 миллиона долларов), первая часть "Стражей галактики" (773,3 миллиона долларов), "Новый Человек-паук" (758 миллионов), а также фильмов "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (748 миллионов) и "Отряд самоубийц" (747 миллионов).

При этом, на рынке России и Китая картина дебютировала только 3 мая, что позволит в дальнейшем улучшить ее показатели.

Картина станла третьей частью серии фильмов о Мстителях. Пока Мстители и их союзники продолжают защищать мир от различных опасностей, с которыми не смог бы справиться один супергерой, новая угроза возникает из космоса: Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Все, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда еще не была столь неопределенной.