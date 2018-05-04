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Райан Рейнольдс сделал заявление о "Дедпуле 3"

Райан Рейнольдс
11:50 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Райан Рейнольдс хотел бы увидеть своего персонажа вместе с героями "Людей Икс".

Накануне премьеры второй части "Дэдпула", исполнитель главной роли Райан Рейнольдс решил сделать заявление по поводу третьей части. Несмотря, на любовь поклонников, актер отметил , что он не уверен в том, что третья часть супергеройской комедии когда-нибудь появится на экранах.

Entertainment Weekly сообщает о том, что Райан хотел бы увидеть своего персонажа в качестве участника Силы Икс.

"Я не знаю, будет ли "Дэдпул 3". Честно, не знаю. Я чувствую, словно для нормального функционирования персонажа внутри своей вселенной у него нужно забрать все. Нельзя подобное просто штамповать. Очевидно, я вижу его частью Силы Икс. Я хотел бы увидеть его в сочетании с другим персонажем, например, некую дуэль или рядом с крутой героиней "Людей Икс". Я просто думаю, что если собираешься делать еще один сольник "Дэдпула", то нужно опустить бюджет до минимума и расшатать ограждения, разбить все странные барьеры, делать вещи, которые никто больше не может делать", - признался актер.

Также, Рейнольдс отметил, что картины о Дэдпуле не обязательно должны быть дорогостоящими и масштабными:

"Зачем им всем нужны большие супергеройские фильмы? Он может быть чем-угодно. "Дэдпул" может быть фильмом с кинофестиваля "Сандэнс"".

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Новости культуры, Дэдпул, Дэдпул-2, Райан Рейнольдс.
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