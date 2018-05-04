Украинская короткометражка заняла второе место на престижном кинофестивале

Украинский короткометражный фильм "Дякую" занял второе место в номинации "Туристическое направление - Регион" на 11-м Международном фестивале туристических фильмов Tourfilm Riga-2018 в Риге (Латвия).

Награду получила съемочная группа фильма, сообщили в пресс-службе Министерства информационной политики Украины.

Всего на фестиваль подалось около 500 фильмов, из которых предварительный отбор прошли 220. Победители были объявлены на церемонии 27 апреля 2018 года, после оценки отобранных работ профессиональным жюри.

"Креативная лента об Украине глазами японского туриста продолжает свое победное шествие международными кинофестивалями. Авторитетное жюри выбрало ее из сотен фильмов со всего мира. И это еще раз подтверждает, что за рубежом есть запрос на Украину, и что мы на верном пути", - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Короткометражный фильм "Дякую"

К слову, лента "Дякую" также прошла официальный отбор на международный фестиваль Tokyo Lift-Off Film Festival-2018. В общем фильм был подан на 100 фестивалей по всему миру.

Ранее в апреле "Дякую" выиграла в номинации "лучший монтаж" на ежемесячном международном фестивале Short to the point (Румыния).