День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео)
Новости культуры: 4 мая 1929 года родилась культовая британская актриса кино и театра Одри Хепберн.
Одри Хепберн родилась в Бельгии, а после развода родителей переехала с матерью в Нидерланды. На юность будущей кинодивы выпали тяжелые годы Второй мировой войны и немецкой оккупации. Тогда Хепберн пережила голод и холод, а в целях безопасности ей даже приходилось скрывать свое настоящее имя.
После окончания войны Одри Хепберн стала брала уроки балета и танца, затем начала играть в театральных постановках и постепенно приблизилась к кино. Свою первую роль актриса сыграла в 1948 году в фильме Голландский за семь уроков. После этого карьера Хепберн пошла вверх.
Сегодня Одри Хепберн исполнилось бы 89 лет, однако талантливая и любимая многими актриса ушла из жизни зимой 1993 года. В честь дня рождения Одри Хепберн вспоминает пять ярких и знаковых ролей голливудской красавицы.
Римские каникулы
(мелодрама, комедия, 1953)
Римские каникулы — это первый американский фильм, полностью снятый в Италии. И хотя киностудия настаивала на том, чтобы картину снимали в Голливуде, режиссер добился того, чтобы съемки проходили в Риме.
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По сюжету фильма в итальянскую столицу с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Героиня должна проводить приемы, посещать фабрики и давать интервью. Но это настолько скучно, что однажды девчонка сбегает из дворца на улицу. Случай сталкивает Анну с журналистом Джо Брэдли, который утром по заданию редакции должен быть на пресс-конференции у принцессы, которую никогда не видел.
Благодаря этому фильму в 1954 году Одри Хепберн получила Оскар за лучшую женскую роль.
Забавная мордашка
(мюзикл, мелодрама, комедия, 1957)
Потрясающий мюзикл Фреда Астера Забавная мордашка считается одним из лучших в 50-е годы. В поисках нового лица для обложки гламурного журнала фотограф Дик Эйвери находит продавщицу книжного магазина Джоанну. Девушка соглашается на аватюрное предложение и едет в Париж.
Завтрак у Тиффани
(драма, мелодрама, комедия, 1961)
Поначалу на роль Холли Голайтли претендовала Мэрилин Монро, однако утвердили Одри Хепберн. В фильме показан суетливый и полный движения Нью-Йорк, в котором живет эксцентричная и очаровательная Холли. Девушка ищет богатого жениха, но однажды встречает простого писателя Пола.
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Моя прекрасная леди
(мюзикл, драма, мелодрама, 1964)
Профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет из безграмотной простушки, уличной цветочницы Элизы сделать настоящую леди с правильной речью и высокосветскими манерами. Постепенно Золушка превращается в принцессу, а убежденный холостяк - во влюбленного. Фильм наполнен живым юмором и множеством забавных ситуаций.
Как украсть миллион
(мелодрама, комедия, криминал, 1966)
Комедийный фильм-ограбление, действия которого развиваются в Париже. Молодая дочь миллионера, втайне создающего подделки известных произведений искусства, вместе с преступником должны выкрасть с музейной выставки один из «шедевров» отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения.