Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генерал НАТО: Россия сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР"
Генерал НАТО: РФ сохраняет все "важные позиции" в группировках боевиков
Новости: Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Украина и Турция будут разрабатывать новый военный самолет
Новости: США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
США - Канада: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 по хоккею (Видео)
Новости: На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
На одной из британских свалок нашли кость, принадлежащую святому
X

День рождения Одри Хепберн: лучшие роли легендарной актрисы (Видео)
17:06 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: 4 мая 1929 года родилась культовая британская актриса кино и театра Одри Хепберн.

Одри Хепберн родилась в Бельгии, а после развода родителей переехала с матерью в Нидерланды. На юность будущей кинодивы выпали тяжелые годы Второй мировой войны и немецкой оккупации. Тогда Хепберн пережила голод и холод, а в целях безопасности ей даже приходилось скрывать свое настоящее имя.

После окончания войны Одри Хепберн стала брала уроки балета и танца, затем начала играть в театральных постановках и постепенно приблизилась к кино. Свою первую роль актриса сыграла в 1948 году в фильме Голландский за семь уроков. После этого карьера Хепберн пошла вверх.

Сегодня Одри Хепберн исполнилось бы 89 лет, однако талантливая и любимая многими актриса ушла из жизни зимой 1993 года. В честь дня рождения Одри Хепберн вспоминает пять ярких и знаковых ролей голливудской красавицы.

Римские каникулы

(мелодрама, комедия, 1953)

Римские каникулы — это первый американский фильм, полностью снятый в Италии. И хотя киностудия настаивала на том, чтобы картину снимали в Голливуде, режиссер добился того, чтобы съемки проходили в Риме.

Одри Хепберн - самая красивая женщина ХХ века (Фото)

По сюжету фильма в итальянскую столицу с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Героиня должна проводить приемы, посещать фабрики и давать интервью. Но это настолько скучно, что однажды девчонка сбегает из дворца на улицу. Случай сталкивает Анну с журналистом Джо Брэдли, который утром по заданию редакции должен быть на пресс-конференции у принцессы, которую никогда не видел.

Благодаря этому фильму в 1954 году Одри Хепберн получила Оскар за лучшую женскую роль.

Забавная мордашка

(мюзикл, мелодрама, комедия, 1957)

Потрясающий мюзикл Фреда Астера Забавная мордашка считается одним из лучших в 50-е годы. В поисках нового лица для обложки гламурного журнала фотограф Дик Эйвери находит продавщицу книжного магазина Джоанну. Девушка соглашается на аватюрное предложение и едет в Париж.

Завтрак у Тиффани

(драма, мелодрама, комедия, 1961)

Поначалу на роль Холли Голайтли претендовала Мэрилин Монро, однако утвердили Одри Хепберн. В фильме показан суетливый и полный движения Нью-Йорк, в котором живет эксцентричная и очаровательная Холли. Девушка ищет богатого жениха, но однажды встречает простого писателя Пола.

Красавица из Инстаграм правдоподобно воплощается в самые разные образы (Фото) 

Моя прекрасная леди

(мюзикл, драма, мелодрама, 1964)

Профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что сможет из безграмотной простушки, уличной цветочницы Элизы сделать настоящую леди с правильной речью и высокосветскими манерами. Постепенно Золушка превращается в принцессу, а убежденный холостяк - во влюбленного. Фильм наполнен живым юмором и множеством забавных ситуаций. 

Как украсть миллион

(мелодрама, комедия, криминал, 1966)

Комедийный фильм-ограбление, действия которого развиваются в Париже. Молодая дочь миллионера, втайне создающего подделки известных произведений искусства, вместе с преступником должны выкрасть с музейной выставки один из «шедевров» отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Актриса, День рождение, Забавная мордашка, Завтрак у Тиффани, Как украсть миллион, Моя прекрасная леди, Одри Хепберн, Римские каникулы, Роли, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на третий сезон Снимут продолжение мультфильма "Побег из курятника" "Лорд Волан-де-Морт" сыграет в комедии "Аллилуйя"

Последние новости

В Киеве задержан "брачный аферист" из Молдовы, который обманул 10 женщин Гризманн: Нам нужно взять и победить в этом финале Министр юстиции рассказал о новом пакете санкций против неплательщиков алиментов
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
02 Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
03 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
04 "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
05 Порошенко жестко раскритиковал арбитра матча "Рома" - "Ливерпуль"
Новости сегодня
17:50 МИД напоминает "заробитчанам", что работать в Китае без визы типа "Z" запрещено
17:46 Кристина Агилера впервые за 6 лет выпустила новый клип (Видео)
17:41 Украинский борец Беленюк: Предлагали $200 тысяч за переход в другую сборную
17:40 Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
17:35 В Украине с 4 мая применение "единого окна" на таможнях стало обязательным
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У Порошенко отреагировали на задержание оккупантами украинских рыбаков
У Порошенко отреагировали на задержание украинских рыбаков
Новости: Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Филарет поставил ультиматум для УПЦ МП
Новости: Прогноз погоды на 5-6 мая: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами
Прогноз погоды на выходные: где ожидать дожди
Новости: Врачи назвали основные причины головной боли
Врачи назвали основные причины головной боли
Добавить комментарий
0