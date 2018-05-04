Иван Дорн выпустил документальный фильм о проблемах африканских детей (Видео)

Украинский певец Иван Дорн представил документальный фильм "Power Of Afrika". Его премьера состоялась 2 мая на независимом американском онлайн-издании Complex. С помощью этого фильма Дорн хочет привлечь внимание к проблемам африканских детей и собрать деньги на новую танцевальную школу для них. Съемки ленты проходили в Уганде, где артист снимал свой последний клип на трек "Afrika". "Я приехал в Африку, чтобы снять обычное музыкальное видео. Но в итоге эта поездка переросла в глобальный социальный проект, на который наша команда не рассчитывала, но пройти мимо тоже не смогла. Мы со съемочной группой провели в Уганде шесть дней. Этого было достаточно, чтобы влюбиться в людей, полных надежды, любви к танцу, к музыке, жизни, несмотря на то, что последнее ежедневно испытывает их на прочность. Помочь построить танцевальную школу мы сочли своим долгом, ведь она будет заражать любовью к жизни еще сотни сердец!" - сказал Иван Дорн. Краудфандинову кампанию по сбору средств для школы в Уганде запустило сообщество Masaka Kids Africana, которое помогает сиротам и детям из малообеспеченных семей получать образование и заниматься творчеством. Приобщиться можно на платформе GoFundMe.