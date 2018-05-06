Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества

После удачной шпионской ретро-комедии «Агенты А.Н.К.Л.» и неудачного фэнтезийного экшена «Меч короля Артура» Гай Ричи возвращается к тому, с чего начинал режиссерскую карьеру.

Культовый британский постановщик снимет лондонскую криминальную драму под названием «Toff Guys», сообщает Deadline. К работе Ричи приступит сразу же после того, как закончит игровой ремейк «Аладдина» для студии Disney.

Сценарий написали Марн Дэвис и Айван Аткинсон. Издание утверждает, что это будет дикая смесь «Сексуальной твари» и «Аббатства Даунтон». По сюжету английский наркобарон попытается обналичить свою сверхприбыльную империю, продав ее семье миллиардеров из Оклахомы.

Ожидается традиционная для Гая Ричи коллекция пестрых персонажей, новых лиц и возвращение некоторых старых друзей, что бы это ни значило.

Релиз «Аладдина» намечен на май следующего года. Но, возможно, режиссер возьмется за «Toff Guys» чуть раньше, не дожидаясь проката диснеевского приключения, после того, как закончит работу в монтажной.