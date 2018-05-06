Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Украинские военные показали настоящий класс на Combined Resolve X
Порошенко: Украинские военные показали настоящий класс на Combined Resolve X
Новости: ЮНИСЕФ: Двести тысяч детей на Донбассе учатся на фоне боевых действий
ЮНИСЕФ: Двести тысяч детей на Донбассе учатся на фоне боевых действий
Новости: Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
Новости: Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества
Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества
X

Гай Ричи снимет криминальный фильм в духе своего раннего творчества

Гай Ричи
04:24 Сегодня Телеграф
okino.ua
Фото: Твиттер

Новости культуры: Дистрибьюторские права на криминальную историю будут проданы на предстоящем Каннском кинорынке.

После удачной шпионской ретро-комедии «Агенты А.Н.К.Л.» и неудачного фэнтезийного экшена «Меч короля Артура» Гай Ричи возвращается к тому, с чего начинал режиссерскую карьеру.

Культовый британский постановщик снимет лондонскую криминальную драму под названием «Toff Guys», сообщает Deadline. К работе Ричи приступит сразу же после того, как закончит игровой ремейк «Аладдина» для студии Disney.

Сценарий написали Марн Дэвис и Айван Аткинсон. Издание утверждает, что это будет дикая смесь «Сексуальной твари» и «Аббатства Даунтон». По сюжету английский наркобарон попытается обналичить свою сверхприбыльную империю, продав ее семье миллиардеров из Оклахомы.

Ожидается традиционная для Гая Ричи коллекция пестрых персонажей, новых лиц и возвращение некоторых старых друзей, что бы это ни значило.

Релиз «Аладдина» намечен на май следующего года. Но, возможно, режиссер возьмется за «Toff Guys» чуть раньше, не дожидаясь проката диснеевского приключения, после того, как закончит работу в монтажной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Guy Ritchie, Toff Guys, Гай Ричи, Кино, Меч короля Артура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Украинская короткометражка заняла второе место на престижном кинофестивале Райан Рейнольдс сделал заявление о "Дедпуле 3" За кадром любимых сериалов: фото о том, что скрыто от наших глаз

Последние новости

На Борщаговке на обувном складе ликвидирован пожар, без пострадавших Овощные смузи изменяют цвет эмали зубов Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сегодня читают
01 Смех до слез: мужчины, которым не знакомо понятие "безопасности"
02 Меган Маркл и принц Гарри посоветовали гостям брать с собой еду на свадьбу
03 Обнаружена зависимость между группой крови и мужской потенцией
04 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
05 Емельяненко нокаутировал Гонзагу
Новости сегодня
04:34 Ирина Шейк опубликовала фото, которым опровергла слухи о беременности
04:19 Улыбка до ушей: всякие разные мелкие неприятности
03:48 Полиция задержала вора с гранатой в Черниговском супермаркете
03:27 Уморительная подборка на тему "неприятность подкралась неожиданно"
03:24 Премьер Израиля собирается в Москву на парад
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: Ученые выяснили, кому вредно есть мясо
Ученые выяснили, кому вредно есть мясо
Добавить комментарий
0