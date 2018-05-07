https://telegraf.com.ua/files/2018/05/53001305_1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4049648-mel-gibson-sozdast-film-o-vtoroy-mirovoy-voyne.html
Мел Гибсон создаст фильм о Второй мировой войне
12:56 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Кинолента будет основываться на книге Джона Уюковитса "Hell from the Heavens".
Известный режиссер Мел Гибсон заявил о намерении снять киноленту о Второй мировой войне. В центре события будут японские члены экипажа, которые борются против американских боевиков миноносца "Лаффи" в 1945 году.
Премьера ожидаемого фильма состоится в следующем году. Кроме будущих планов на фильм о войне, Гибсон хочет принять участие в киноленте "Человек на шесть миллиардов долларов". Мел Гибсон стал популярным из-за участия в таких известных картинах, как "Тим" и "Безумный Макс". Первое его творение, снятое в 1993 году - "Человек без лица", затем мужчина выпустил новую киноленту под названием "Храброе сердце".
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