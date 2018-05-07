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Мел Гибсон создаст фильм о Второй мировой войне

Мел Гибсон
12:56 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua

Новости культуры: Кинолента будет основываться на книге Джона Уюковитса "Hell from the Heavens".

Известный режиссер Мел Гибсон заявил о намерении снять киноленту о Второй мировой войне.  В центре события будут японские члены экипажа, которые борются против американских боевиков миноносца "Лаффи" в 1945 году.

Премьера ожидаемого фильма состоится в следующем году. Кроме будущих планов на фильм о войне, Гибсон хочет принять участие в киноленте "Человек на шесть миллиардов долларов". Мел Гибсон стал популярным из-за участия в таких известных картинах, как "Тим" и "Безумный Макс". Первое его творение, снятое в 1993 году - "Человек без лица", затем мужчина выпустил новую киноленту под названием "Храброе сердце".

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Новости культуры, Hell from the Heavens, Безумный Макс, Вторая мировая война, Мел Гибсон.
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