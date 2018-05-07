Спин-офф "Звездных войн" обогнал "Черную пантеру" в продажах билетов

За первые 24 часа с момента начала продаж билетов на премьерные сеансы фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" обогнал большинство предыдущих рекордсменов, в том числе "Черную пантеру" студии Marvel. Такие данные приводит издание Deadline со ссылкой на статистику компании Fandango.

По этому показателю второй спин-офф "Звездных войн" уступил лишь чемпиону 2018 года - фильму "Мстители: Война бесконечности". Такой уровень активности зрителей подтверждает огромный интерес к проекту, на который не повлияли вся негативная информация, сопровождавшая его в процессе создания.

Напомним, что руководство студии Lucasfilm сменило режиссеров после нескольких месяцев работы, также сообщалось о проблемах с вживанием в роль у исполнителя роли Соло Олдена Эйренрайка. Отметим также, что примерно такой же "сарафан" сопровождал в свое время и фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории", что не помешало ему в итоге собрать в мировом прокате более одного миллиарда долларов и признание со стороны поклонников знаменитой франшизы.