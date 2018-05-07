Хелена Бонем Картер сыграет главную роль в сериале от Netflix

Netflix изо всех сил старается сделать сериал "Коорона" интересней и у него это удается. К примеру, недавно был скандал с разницей в гонорарах Мэтта Смита и Клэр Фой, который омрачил второй сезон. А теперь Netflix официально подтвердил, что известнейшая актриса Хелена Бонем Картер в пополнит звездный состав в третьем сезоне "Короны".

Отметим, что Хелена Бонем Картер сменит Ванессу Кирби в роли принцессы Маргарет и задержится в этой "должности" сразу на два сезона – третий и четвертый.

"Даже не знаю, что меня пугает больше – задача воздать должное настоящей принцессе Маргарет или попытаться стать достойной заменой принцессе Маргарет Ванессы Кирби", – призналасьсама Хелена.

Возглавлять третий сезон "Короны" в ролях королевы Елизаветы II и принца Филипа будут Оливия Коулман и Тобиас Мензес, Джейсон Уоткинс присоединится к касту в роли премьер-министра Гарольда Уилсона, а вот увидеть все это великолепие поклонники "Короны", к сожалению, смогут только в 2019 году, когда состоится премьера новых серий.