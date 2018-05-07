Леся Никитюк представит мультфильм "Монстры на каникулах"
Новости культуры: Украинская телеведущая Леся Никитюк представить мультфильм "Монстры на каникулах 3", в котором озвучила главную женскую роль.
Леся Никитюк подарила свой голос главной героине третьей части мультфильма знаменитой серии Sony Pictures Animation "Монстры на каникулах" Эрике Ван Хельсинг.
"Роль Эрики далась мне очень легко, ведь она – это практически я, только мультяшная. Эрика – капитан круизного корабля. Она харизматичная и сильная женщина, да еще и много путешествует. Никого не напоминает?. В общем, дубляж дался легко – записала все с первой попытки. И получила огромное удовольствие от процесса. Кстати, в оригинальной, американской версии Эрику озвучивала Селена Гомес. Ну что, Селенка, у кого круче получилось?", - поделилась Леся.
Мировая презентация мульта "Монстры на каникулах 3" состоится в Каннах. Накануне Каннского кинофестиваля Никитюк вместе с другими актерами с разных стран будет рассказывать о картине.
"В Каннах мы проведем шесть дней. Программа очень насыщенная: пресс-конференции, презентации... А еще я буду плавать вдоль Лазурного берега на огромном корабле, стилизованном под мультяшный лайнер!", - говорит телеведущая.
Создатели "Монстров на каникулах" - киностудия Sony Pictures, пригласила в Канны только три лучших актера дубляжа со всего мира. В их числе оказалась и украинская ведущая Леся Никитюк.
"Я очень горжусь таким доверием со стороны Sony Pictures. И постараюсь извлечь из этой поездки максимум – а вдруг в Голливуд позовут? В общем, следите за моими каннскими приключениями в Instagram", - рассказывает Леся.
В Украине премьера мультфильма состоится 12 июля.