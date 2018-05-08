"Каннский кинофестиваль 2018": все участники и фавориты конкурса

С 8 по 19 мая в Каннах, во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт, пройдет ежегодный кинофестиваль. Он традиционно собирает на Французской Ривьере звезд мирового кинематографа.

В середине апреля была обнародована официальная программа Каннского фестиваля 2018. Тьери Фремо, генеральный директор кинофестиваля, озвучил список фильмов, которые будут бороться за победу в "Основной конкурсной программе", а также включенные в программу "Особый взгляд" и "Вне конкурсную программу", в "Конкурс короткометражных фильмов" и "Синефондасьон".

Пройдут также "Полуночные просмотры" и "Специальные просмотры", а также "Каннская классика".

Презентовали и официальный плакат фестиваля, на котором изображен кадр из фильма Жана Люка Годара "Безумный Пьеро" с целующимися Анной Карина и Жаном-Полем Бельмондо.

Официальный плакат Каннского кинофестиваля 2018

Каннский кинофестиваль 2018 не обошелся без нововведений, а именно были отменены допремьерные показы для представителей СМИ и кинокритиков. Кроме того, запретили делать селфи на красной дорожке.

Основная программа

За "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 лент.

Фестиваль откроет психологический триллер Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях "Все знают".

Это история непростых любовных и семейных отношений. Сам Фархади в 2013 участвовал в фестивале с картиной "Прошлое", а в 2016-м лента "Коммивояжер" получила здесь приз за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.

Драма "На войне" (Франция), режиссер Стефан Бризе. Лента о борьбе сотрудников фабрики с ее закрытием. Более тысячи сотрудников вынуждены сделать все для сохранения своих рабочих мест.

Драма "Догман" (Италия/Франция), режиссер Маттео Гарроне. Действие фильма переносит зрителей в послевоенный Рим. Преступность набирает катастрофических масштабов. Специально для поиска и уничтожения преступников тренируют собак.

"Образ и язык" (Франция), режиссер Жан-Люк Годар. В фильме, снятом почти кустарным способом, рассказывается об арабском мире. Лента поделена на пять глав, но ни в одной из них нет ни одного профессионального актера. Достоверно неизвестно о чем лента, все загадочно, как и сам 87-летний Годар.

Драма "Асако 1 и 2" (Япония), режиссер Рюсуке Хамагути. Главная героиня девушка по имени Асако живет в Осаке. Ей нравится парень Баку, который живет разгульной жизнью. Однажды он пропадает, а через несколько лет героиня встречает Рехея, который похож на исчезнувшего Баку. Вот только парни похоже только внешне и Асако решает построить с ним романтические отношения.

"Прости ангел" (Франция), режиссер Кристоф Оноре.

Драма "Девушки солнца" (Грузия/Франция/Бельгия/Швейцария), режиссер Ева Хассон. События разворачиваются в Курдистане, где судьба сводит совершенно разных девушек: одну - предводительницу женского освободительного движения "Девушки солнца", вторую - журналистку, которая работает в горячей точке и освещает события.

Мелодрама "Пепел – самый чистый белый" (Япония, Китай, Франция), режиссер Цзя Чжанкэ. Цяо влюблена в бандита Бина. В какой-то момент начинается война между бандами и главная героиня также берется за оружие. В результате девушка оказывается за решеткой на 5 лет. После своего выхода Цяо едет к любимому в надежде, что любовь не угасла.

Драма "Магазинные воришки" (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда. В семействе мелких мошенников появляется ребенок, у которого нет ни дома, ни близких людей.

Драма "Капернаум" (Ливан/Франция), режиссер Надин Лабаки. Главный герой фильма - маленький мальчик, который совершает безпрецедентный поступок - подает в суд на свою семью, обвиняя их в жестоком обращении.

Драма "Пылающий" (Южная Корея), режиссер Ли Чхан Дон. Экранизация рассказа "Сжечь сарай" Харуки Мураками о любви и горящих сараях. Чон-су влюблен в Хэ-ми, которая однажды знакомит его с загадочным парнем Беном. У парня необычное увлечение - ему нравится поджигать чужие сараи. Восемь лет назад режиссер получил приз в Каннах за лучший сценарий, а в 2007 году его фильм был отмечен призом за лучшую женскую роль.

Криминальная драма "Черный клановец" (США), режиссер Спайк Ли. Рон Сталлворт - полицейский-афроамериканец, который внедряется в банду Ку-Клукс-Клан, где впоследствии занимет высокое положение, занимаясь подрывной деятельностью. Фильм основан на реальных событиях 1970-х годов. Главную роль в фильме сыграл Джон Дэвид Вашингтон, сын оскароносного Дензела Вашингтона.

Криминальный триллер "Под Сильвер-лэйк" (США), режиссер Дэвид Роберт Митчелл. Развеять тоску 33-летнего Сэма может новая соседка. Но вдруг девушка исчезает и Сэм обращается в полицию. Но никто ему не верит и мужчина провести свое расследование и найти пропавшую пассию.

Драма "Три лица" (Франция), режиссер Джафар Панахи. В фильме рассказывается о трёх иранских актрисах: первая была вынуждена уйти из кино, вторая — популярная звезда, третья — абитуриентка актерской школы. Лента об их жизни, творчестве и взглядах на жизнь.

Драма "Холодная война" (Польша/Великобритания/Франция), режиссер Павел Павликовски. Польша 1950-1960 гг., Холодная война. История трудной любви молодой танцовщицы Зули и музыканта Виктора. Они не могут быть вместе, но и отдельно жить - не имеет смысла.

Драма "Счастливый Лазарь" (Швейцария/Италия/Германия/Франция), режиссер Аличия Рорвахер. Одна из самых ожидаемых премьер конкурса. В итальянской деревне живет Лазарь, который может путешествовать во времени.

"Йомеддин" (Египет/США/Австрия), режиссер Эй. Б. Шоуки.

Биографическая драма "Лето" (Россия), режиссер Кирилл Серебренников. О жизни легендарного музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Фильм приоткрывает занавес рок-сцены 1980-х годов.

драма "Лето"

Другие конкурсные программы в Каннах 2018

В этом году вне конкурса покажут триллер о серийном убийце Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" с Умой Турман и Мэттом Диланом в главных ролях. Главный герой - Джек совершает убийства в Вашингтоне в 1970-1980 годах прошлого века. Режиссер фон Триер наконец-то очистился от скандала, который случился с ним в 2011 году, когда фон Триер признался в симпатии к Гитлеру.

Вне конкурса продемонстрируют фильмы "Шпион, ушедший на север" Юна Джон-бина и "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рона Говарда.

Также на Каннском фестивале презентуют две украинских ленты - Донбасс и Женщина на войне. Лента Донбасс, снятая украинским режиссером Сергеем Лозницой, откроет программу фестиваля Особый взгляд.

"Женщина на войне"

В интервью одному из отечественных изданий режиссер так сказал о своей картине: "Это маленькая попытка потрогать причины. Не результат, с которым мы имеем дело, а то, что этому предшествует". В центре внимания - люди и их судьбы, попытки приспособиться к жизни в условиях войны.

В рамках Особого взгляда будет показано 15 лент, среди которых выделяется фантастический фильм немецкого кинорежиссера Ульриха Келлера "В моей комнате" о человеке, который проснувшись однажды утром, понимает, что он один на всей планете.

В специальных показах участвуют "Мертвые души" Ван Бина. Это восьмичасовое неигровое кино о последствиях китайской "культурной революции". "10 лет в Таиланде" - сборник короткометражных фильмов о Гонконге. Одним из режиссеров выступил Апичатпонг Вирасетакун.

"Папа Франциск: человек слова" - режиссера Вима Вендерса, лауреата Каннских фестивалей прошлых лет за документальное кино. Закрывать фестиваль будет "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама. Режиссер за 20 лет пытался 8 раз приступить к съемкам фильма, но только сейчас мир увидит творение Гиллиама. Лента не историческая и сделана на современный манер, где в виде ветряных мельниц выступают финансовые проблемы героя.

Жюри кинофестиваля

Жюри основного конкурса возглавит австралийская актриса, лауреат "Оскара" Кейт Бланшетт. Она уже была в составе судейской компании в Каннах, но президентом станет впервые. Кейт Бланшетт - одиннадцатая женщина за всю историю кинофорума, которая председательствует в жюри.

Кейт Бланшетт

Кроме нее в составе: китайский актер Чанг Чен, актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт, канадский режиссер Дени Вильнёв, французский и российский режиссеры Робер Гедигян и Андрей Звягинцев. Выбирать лучшие из допущенных кинолент будут американская сценаристка Ава Дюверней и певица из Бурунди Хаджа Нин.

Председателем жюри фестиваля в программе "Особый взгляд" станет пуэрториканский актер Бенисио Дель Торо, а конкурс короткометражек возглавит французский режиссер Бертран Бонелло. "Золотую камеру" возглавляет швейцарка Урсула Майер.

Прогнозы и ожидаемые победители

Фаворит в борьбе за "Золотую пальмовую ветвь" лента Асгара Фархади "Все знают". Дуэт супругов Пенелопы Крус и Хавьера Бардема имеет самый высокий шанс на победу. Премьера фильма - одна из самых ожидаемых событий Канн.

"Все знают"

Меньше шансов у Спайка Ли с драмой о Ку-Клукс-Клане "Черный клановец" и старожила фестивалей Жана Люка Годара с его полупрофессиональной лентой "Образ и язык". В пятерку фаворитов также вошли "Догман" Маттео Гарроне и "Три лица" Джафара Панахи.

Ожидают в Каннах премьеру молодого итальянского режиссера Аличе Рорвахер "Счастливый Лазарь". Четыре года назад она получила приз за картину "Чудеса" и теперь все ждут очередное интересное кино от надежды итальянского кинематографа.

Будет интересна зрителю и новая работа лауреата Оскара поляка Павла Павликовски. Его картина "Иду" стала в 2015 году "Лучшим фильмом на иностранном языке" по версии американских киноакадемиков.