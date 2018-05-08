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Вышел трейлер 2 сезона сериала "Люк Кейдж" (Видео)

"Люк Кейдж 2"
13:18 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости культуры: Премьера сериала назначена на 22 июня 2018.

Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона сериала Luke Cage / Люк Кейдж, в котором неуязвимый супергерой противостоит злу в своем родном Гарлеме. Но тепрь он сталкивается со злодеем, который не уступает ему ни в силе, ни в неуязвимости.

После завершения миссии в августе 2017 года с командой "Защитников" в составе героев сериалов Jessica Jones / Джессика Джонс, Daredevil / Сорвиголова и Iron Fist / Железный кулак, Люк Кейдж продолжает защищать мирных жителей в своем любимом Гарлеме.

В отличие от первого сезона, где ему приходилось скрываться во избежание огласки, здесь Люк действует открыто, однако этот способ накладывает на героя еще большую ответственность.

Судя по ролику, во втором сезоне Кейдж наконец получает серьезного соперника Bushmaster, который практически не уступает ему по силе и неуязвимости. Именно поэтому в борьбе с ним Люку придется балансировать на тонкой линии, отделяющей героя от злодея.

В сериале появится Мисти Найт, получившая новую бионическую руку взамен отсеченной во время событий сериала The Defenders / Защитники.

Премьера 2 сезона "Люк Кейдж" состоится 22 июня 2018 на телесервисе Netflix.

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Новости культуры, 2 сезон, Видео, Люк Кейдж, Сериал, Трейлер.
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