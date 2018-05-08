Анджелина Джоли станет продюсером нового фильма

Американская актриса Анджелина Джоли стала членом команды продюсеров нового документального фильма Bright Path: The Jim Thorpe Story ("Светлый путь: История Джима Торпа").

Сюжет картины расскажет историю жизни легендарного легкоатлета Джима Торпа, который является коренным американцем. Главную роль в фильме сыграет актер Мартин Сенсмейер, который известен по фильмам "Великолепная семерка", "Ветреная река" и другие.

Джим Торп происходил из племени индейцев сауки и мескваки, а название фильма "Светлый Путь" является его индейским именем. В 1912 году он завоевал две золотые медали по легкоатлетическому пятиборью. Выиграть Торпу было очень сложно, поскольку его спортивные туфли украли прямо перед соревнованиями. Спортсмену пришлось выступать в обуви от разных пар, которые нашел в мусорной корзине, к тому же туфли были еще и не по размеру.

Атлет также участвовал в соревнованиях и по баскетболу, бейсболу, американскому футболу, хоккею, плаванию, теннису, боксу и стрельбе из лука.

Специально для создания фильма Анджелина Джоли будет консультироваться с потомками Торпа и его племенем.

"Для меня большая честь работать над этим проектом. У меня была большая привилегия провести много времени с сыном великого спортсмена Биллом Торпом. Именно сын Торпа будет помогать мне в процессе съемок фильма о его легендарном отце", - поделилась Анджелина.

Напомним, что сейчас Джоли занята съемками картины "Малефисента 2". На съемочной площадке внимание актрисы привернул коллега по фильму Эд Скрейн, который сыграет роль главного злодея.