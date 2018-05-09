Сегодня стартовал 71-ый Каннский кинофестиваль

Сегодня вечером в Каннах открылся кинофестиваль, главной негласной темой остается роль женщин в киноиндустрии.

Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной открытию кинофестиваля.

"Кино всегда было в руках мужчин. В будущем будет все больше и больше женщин-кинематографистов... Это не только про Каннский кинофестиваль, который меняется. Весь мир изменился", - сказала президент жюри Кейт Бланшет.

"В конкурсе участвуют несколько женщин, и они там не через их пол, они там из-за качества своей работы, и мы будем оценивать их как кинематографистов, как это и должно быть", - сказала она.

Ранее в адрес организаторов Каннского кинофестиваля звучали обвинения в том, что за дело Харви Вайнштейна, также признание многих представительниц киноиндустрии о распространенности неприемлемого поведения и сексуальных домогательств со стороны мужчин в киноиндустрии, в киноискусстве стали в первую очередь принимать во внимание пол, а не профессиональные качества. Свидетельством этого критики называли большее количество женщин в составе жюри Каннского кинофестиваля.

В состав жюри, кроме председателя Кейт Бланшет вошли французская актриса Леа Сейду, американская сценаристка Ава Дюверней, американская актриса Кристен Стюарт, певица из Бурунди Хаджа Нин. Мужскую «часть» в жюри представляют канадский режиссер Дени Вильнев, французский режиссер Робер Гедигян, китайский актер Чен Чанг, российский режиссер Андрей Звягинцев.

Австралийская актриса указала на женское большинство в составе жюри конкурса, но при этом убеждена, что призы будут распределяться "не по гендерному паритету, а по уровню заслуг".

Следует отметить, что прохождению по красной дорожке споры о гендерном равенстве не помешали.

Каннский кинофестиваль открылся показом в театре Люмьер фильма иранского режиссера Асгара Фархади "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.