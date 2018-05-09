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Лучшие военные фильмы ко Дню Победы (Видео)

В бой идут одни старики
13:27 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: 9 мая 1945 года весь празднует День Победы.

Для тех, кто планирует в этот день остаться дома, мы сделали небольшую подборку фильмов о войне, победе, любви и смерти.

"Игра в имитацию"

Несравненная историческая драма о криптографе Алане Тьюринге, который взломал код немецкой шифровальной машины "Энигма" во время Второй мировой войны. Позже Тьюринга привлекли к уголовной ответственности за свою гомосексуальность. Главного героя сыграл Бенедикт Камбербэтч. В режиссерском кресле Мортен Тильдум по сценарию Грэма Мура.

"Список Шиндлера"

История, основанная на реальных событиях. Рассказ о подвигах немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, которого сыграл Лиам Нисон во время Второй мировой войны. Будучи членом нацистской партии, Шиндлер получает доступ к делам Освенцима и идет на все, чтобы даровать жизнь и свободу как можно большему числу польских узников еврейского происхождения.

20 фильмов, которые дарят желание жить и творить добро

Фильм получил семь "Оскаров" и восьмое место в национальном списке лучших американских фильмов. А создателем этой трехчасовой киноленты является Стивен Спилберг. Лента действительно морально тяжелая и действительно превосходная.

"Пианист"

Это экранизация автобиографии польского пианиста Владислава Шпильмана и она принесла режиссеру Роману Поланскому "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля. Шпильмана сыграл Эдриен Броуди и получил за роль "Оскар". Монодрама, оказывается, может быть по-настоящему захватывающим кино.

Голливудские актеры, которые участвуют в театральных постановках (Видео)

Во время оккупации нацистами Польши пианист Шпильман оказывается в Варшавском гетто и лишь чудом избегает отправки в концлагерь. Он скрывается в пустом доме, но однажды попадается на глаза немцу, который оказывается любителем музыки.

"В бой идут одни "старики"

Это художественный фильм 1973 года Леонида Быкова, который рассказывает о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны.

Быков же сыграл капитана Титаренко "Старикам" в "поющей" эскадрильи было не больше двадцати, но "желторотиков", пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по возможности, не пускали.

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Все по теме:

Новости культуры, 9 мая, Бенедикт, военные фильмы, День Победы, Лиам Нисон, Пианист, Стивен Спилберг, фильмы про победу.
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