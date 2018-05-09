У комедии "Телохранитель киллера" будет сиквел

О том, что студия Millennium Films готовит сиквел, стало известно на Каннском кинорынке. И хотя никакие официальные контракты пока не были подписаны, предполагается, что к своим образам вернутся не только Сэмюэл Л. Джексон (киллер) и Райан Рейнольдс (телохранитель), но также Сальма Хайек, сыгравшая темпераментную жену персонажа Джексона.

Собственно, без Сальмы будет не обойтись, поскольку заявленное название второй части звучит как "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" ("Телохранитель жены киллера"). Также ожидается, что в режиссерское кресло вернется Патрик Хьюз, а сценарий снова напишет Том О’Коннор.

Критики нашли, за что поругать первую картину, но в прокате лента стала хитом. При производственном бюджете в 30 миллионов долларов комедийно-пародийный экшен заработал более 176 миллионов долларов. Так что ничего удивительного, что Millennium Films охотно выделила денежку на продолжение.