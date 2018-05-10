Украинский фильм "Донбасс" дебютировал на Каннском фестивале

В день премьеры фильма, 9 мая, на красную дорожку фестиваля вместе с режиссером Сергеем Лозницей вышла часть актерского состава ленты "Донбасс". Среди них есть как украинские актеры, так и российские.

Картина "Донбасс" Сергея Лозницы вошла в конкурсную программу "Особый взгляд", в которой председателем жюри является знаменитый актер и режиссер Бенисио дель Торо.

Кроме украинского фильма, в спецпрограмме будет показано еще 14 фильмов других режиссеров. Премьера фильма "Донбасс" в Украине состоится в 2018 году.

Что интересно, Сергей Лозница уже не впервые презентует свои фильмы. Ранее на Каннском фестивале он презентовал такие ленты как "Счастье мое" (2010), "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017).

Лауреаты нынешнего Каннского фестиваля будут официально объявлены во время закрытия фестиваля – 19 мая во Дворце фестивалей и конгрессов.