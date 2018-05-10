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Украинский фильм "Донбасс" дебютировал на Каннском фестивале

Фильм "Донбасс"
15:06 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: На второй день Каннского кинофестиваля-2018 состоялась мировая премьера четвертого полнометражного фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс".

В день премьеры фильма, 9 мая, на красную дорожку фестиваля вместе с режиссером Сергеем Лозницей вышла часть актерского состава ленты "Донбасс". Среди них есть как украинские актеры, так и российские.

Картина "Донбасс" Сергея Лозницы вошла в конкурсную программу "Особый взгляд", в которой председателем жюри является знаменитый актер и режиссер Бенисио дель Торо.

Кроме украинского фильма, в спецпрограмме будет показано еще 14 фильмов других режиссеров. Премьера фильма "Донбасс" в Украине состоится в 2018 году.

Что интересно, Сергей Лозница уже не впервые презентует свои фильмы. Ранее на Каннском фестивале он презентовал такие ленты как "Счастье мое" (2010), "Майдан" (2014) и "Кроткая" (2017).

Лауреаты нынешнего Каннского фестиваля будут официально объявлены во время закрытия фестиваля – 19 мая во Дворце фестивалей и конгрессов.

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Новости культуры, Дебют, Донбасс, Каннский фестиваль, Режиссер, Сергей Лозница, Украинский фильм, Фильм.
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