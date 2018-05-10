"Мир Юрского периода 2" заставит зрителей понервничать

Хотя в трейлере сиквела "Мира Юрского периода" нам показали Криса Прэтта в компании умилительно-крошечных динозавриков, на самом деле новый блокбастер, который стартует в кинотеатрах через месяц, обещает стать самым страшным фильмом франшизы – не полноценным фильмом ужасов, конечно, но понервничать зрителям придется не раз.

Как рассказал режиссер сиквела, Хуан Антонио Байона, источником вдохновения для него послужили несколько классических фильмов ужаса, от картин Хичкока до "Дракулы" 1979 года. А чтобы сделать "Мир Юрского периода" еще страшнее для будущих зрителей, режиссер заключил интересную договоренность со своими звездами, Крисом Прэттом и Брайс Даллас Ховард.

Актеры дали Байоне разрешение на то, что он будет "ловить" их неподготовленными, в момент, когда они этого совсем не ожидают – чтобы снять как можно более естественную реакцию на испуг. Брайс Даллас Ховард призналась, что это режиссеру удалось в полной мере: "У него отлично получается пугать тебя до заикания". Сам же Байона подчеркивает: "Фильм будет страшнее, чем когда-либо до этого".