Появились отрывки из фильма "Соло. Звездные войны" (Видео)

После выхода громкой премьеры "Звездных войн" все затаили дыхание в ожидании предстоящего спин-оффа "Соло. Звездные войны. Истории".

Официальный канал Звездных войн на Youtube уже опубликовал два отрывка из фильма. В первом ролике Хан Соло знакомится с Лэндо Калриссианом за игральным столом в казино.

Во втором ролике Тобиас Бекетт играет в голографические шахматы с Чубаккой, который, в результате, недоволен своим проигрышем.

"Соло. Звездные войны. Истории" выйдет 24 мая.

Напомним, в фильме одним из ключевых моментов истории, посвященной молодости контрабандиста Хана Соло, станет, конечно же, встреча космического пилота (Олден Эренрайк) с Вуки Чубаккой (Джоонас Суотамо в костюме).