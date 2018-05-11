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Появились отрывки из фильма "Соло. Звездные войны" (Видео)
13:16 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости культуры: В роликах есть много подсказок о судьбе главных героев.
После выхода громкой премьеры "Звездных войн" все затаили дыхание в ожидании предстоящего спин-оффа "Соло. Звездные войны. Истории".
Официальный канал Звездных войн на Youtube уже опубликовал два отрывка из фильма. В первом ролике Хан Соло знакомится с Лэндо Калриссианом за игральным столом в казино.
Во втором ролике Тобиас Бекетт играет в голографические шахматы с Чубаккой, который, в результате, недоволен своим проигрышем.
"Соло. Звездные войны. Истории" выйдет 24 мая.
Напомним, в фильме одним из ключевых моментов истории, посвященной молодости контрабандиста Хана Соло, станет, конечно же, встреча космического пилота (Олден Эренрайк) с Вуки Чубаккой (Джоонас Суотамо в костюме).
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