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Кевин Спейси снова появится на экранах после сексуального скандала

Кевин Спейси
12:52 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Актера покажут в фильме "Клуб миллиардеров".

Компания-прокатчик Vertical Entertainment приняла решение выпустить в прокат фильм "Клуб миллиардеров", в котором сыграл обвиненный в сексуальных домогательствах Кевин Спейси.

Картина выйдет на экраны 17 августа в ограниченном прокате, несмотря на то, что ее судьба оставалась неясной после обвинений, выдвинутых в адрес актера.

В Vertical Entertainment заявили о том, что решение было нелегким, но Спейси играет в фильме небольшую роль, и было бы несправедливо, если бы пострадали другие актеры. "Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и остаемся на стороне жертв.

В то же время, нам нелегко далось решение выпустить фильм в кинотеатры, но мы верим в необходимость позволить аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды", — заявили представители Vertical Entertainment. В компании также подчеркнули, что работа над фильмом заняла почти 2,5 года.

Главные роли в фильме исполнили Тэрон Эджертон и Энсел Элгорт. Он расскажет о группе молодых людей, которые в 1980-х годах решили провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит большие деньги.

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Новости культуры, Актер, Видео, Кевин Спейси, Клуб миллиардеров, Сексуальный скандал, Скандал.
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