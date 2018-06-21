Мишель Пфайффер появится в фильме "Мстители 4"

Дело в том, что в событиях "Мстителей 4" примут участие обе Осы киновселенной Marvel: и Эванджелин Лилли, и Мишель Пфайффер.

Отметим, что Пфайффер будет дебютировать на большом экране в образе Джанет ван Дайн в супергеройском фильме "Человек-муравей и Оса" в следующем месяце. Также уже стало известно, что она подписалась на несколько фильмов MCU и после вернется в "Мстителях 4".

Джанет является матерью Хоуп (Эванджелин Лили) и женой Хэнка Пима (Майкл Дуглас), которая много лет назад была первой Осой. Во время неудачной миссии она пропала в субатомном пространстве, и в сиквеле "Человека-муравья" Джанет наконец вернется в наш мир и воссоединится со своей семьей.

Пока трейлеры "Человека-муравья и Осы" не показывают супергероиню Пфайффер, зато она получила свой персональный постер, на котором предстала в костюме Осы.