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Мишель Пфайффер появится в фильме "Мстители 4"

Мишель Пфайффер
13:08 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости культуры: Мишель Пфайффер появится в фильме "Человек-муравей и Оса" и в четвертой части фильма про Мстителей.

Дело в том, что в событиях "Мстителей 4" примут участие обе Осы киновселенной Marvel: и Эванджелин Лилли, и Мишель Пфайффер.

Отметим, что Пфайффер будет дебютировать на большом экране в образе Джанет ван Дайн в супергеройском фильме "Человек-муравей и Оса" в следующем месяце. Также уже стало известно, что она подписалась на несколько фильмов MCU и после вернется в "Мстителях 4".

Джанет является матерью Хоуп (Эванджелин Лили) и женой Хэнка Пима (Майкл Дуглас), которая много лет назад была первой Осой. Во время неудачной миссии она пропала в субатомном пространстве, и в сиквеле "Человека-муравья" Джанет наконец вернется в наш мир и воссоединится со своей семьей.

Пока трейлеры "Человека-муравья и Осы" не показывают супергероиню Пфайффер, зато она получила свой персональный постер, на котором предстала в костюме Осы.

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Новости культуры, Актриса, Мишель Пфайффер, Мстители 4, Роль, Фильм, Человек-муравей и Оса.
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